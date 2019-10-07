Çağdaş Serter kimdir? Çağdaş Serter nereli ve kaç yaşında?

Çağdaş Serter, 1983 doğumludur. Konuk oyuncu olarak katıldığı Bizim Evin Halleri dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Çağdaş Serter hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Çağdaş Serter nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Sevdim Seni Bir Kere dizisinde rol alan Çağdaş Serter hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Çağdaş Serter kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

ÇAĞDAŞ SERTER KİMDİR?

Çağdaş Serter, 13 Şubat 1983 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Eğitimini İzmir Özel Saint Joseph Lisesi ve Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır. Oyunculuk hayatına 2000 yılında konuk oyuncu olduğu Bizim Evin Halleri dizisi başlamıştır.

Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Sevdim Seni Bir Kere dizisinde rol alan Çağdaş Serter, 1.68 metre boyunda, 55 kilo ve Kova burcudur.

Çağdaş Serter'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Sevdim Seni Bir Kere (TV Dizisi)

2017 – Esaretim Sensin (Berrin) (TV Dizisi)

2009-2015 – Deniz Yıldızı (Suna) (TV Dizisi)

2008 – Derdest (Şule) (TV Dizisi)

2007 – Yeni Evli (Filiz) (TV Dizisi)

2006 – Gülpare (TV Dizisi)

2000 – Bizim Evin Halleri (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)