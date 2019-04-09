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Çağla Ayça Altunkaya kimdir? Acun’un yanında görülen güzel Çağla Ayça Altunkaya kaç yaşında?
Çağla Ayça Altunkaya kimdir? Acun’un yanında görülen güzel Çağla Ayça Altunkaya kaç yaşında?
Acun Ilıcalı'nın Miami'de görüntülendiği sarışın güzel Çağla Ayça Altunkaya'nın kim olduğu merak ediliyor. Çağla Ayça Altunkaya kaç yaşında ve mesleği ne soruları birçok kişi tarafından araştırılıyor. İşte aşk dedikoduları sebebiyle merak konusu olan Çağla Ayça Altunkaya hakkında bilinenler...
Magazin 9 Nisan 2019 - 10:07

Çağla Ayça Altunkaya magazin dünyasının gündemine düştü. Acun Ilıcalı ile Miami’de sarışın bir güzelle görüntülenmesi sonrasında adı aşk dedikodularına karışmıştı. Kısa sürede sosyal medya üzerinden yayılan fotoğraflar sonrasında Çağla Ayça Altunkaya’nın hayatı araştırılmaya başlandı.

ÇAĞLA AYÇA ALTUNKAYA KİMDİR?

Gizemli kadının adı Çağla Ayça Altunkaya olduğu iddia edildi. 20 yaşında olan Altunkaya’nın Yalova’da yaşadığı ve hemşirelik okulu mezunu olduğu belirtildi. Çağla Ayça Altunkaya’nın hayatı hakkında çok fazla detay bilinmiyor.

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Son güncelleme: 10:09 - 09.04.2019
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