Çağla ile Yeni Bir Gün yeni sezonu ne zaman? Çağla ile Yeni Bir Gün yeni sezon fragmanı yayınlandı!

Çağla ile Yeni Bir Gün yeni sezonu ne zaman? Çağla ile Yeni Bir Gün yeni sezon fragmanı yayınlandı!

Ekranların sevilen isimlerinden Çağla Şıkel'in sunduğu "Çağla ile Yeni Bir Gün" programının yeni sezonu için geri sayım başladı. Sağlıktan iyi beslenmeye, doğru alışverişten estetiğe, kadınlara yönelik tüm konuların ele alındığı Çağla ile Yeni Bir Gün'ün yeni sezonun başlayacağı tarih belli oldu. İşte Çağla ile Yeni Bir Gün programı yeni sezon fragmanı ve yayın tarihi...

FOX ekranlarında yayınlanan ve 415. bölüm ile sezon finali yapan “Çağla ile Yeni Bir Gün” yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çağla Şıkel’in sunduğu Çağla ile Yeni Bir Gün programının yeni sezon fragmanı da yayınlandı. Peki Çağla ile Yeni Bir Gün ne zaman başlayacak? İşte programın detayları…

ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Çağla ile Yeni Bir Gün programının yeni sezon fragmanı geldi. FOX ekranlarında yayınlanan Çağla ile Yeni Bir Gün’ün yeni sezonu 416. bölüm ile 10 Ağustos Pazartesi günü saat 10.45’te başlayacak.

İŞTE YENİ SEZON FRAGMANI

ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN 415. SEZON FİNALİ İZLE

ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

“Çağla Şıkel ile Yeni Bir Gün” sağlıktan iyi beslenmeye, doğru alışverişten estetiğe, kadınlara yönelik tüm konular ele alınacak, son trendler, farklı ve detaylı bilgiler izleyiciyle paylaşılacak. Alanında uzman doktor ve estetisyenlerle gerçekleştirilecek sohbetlerle, kadınların sağlık ve güzellik konularında merak ettikleri tüm sorular en doğru isimlerden yanıt bulacak.

Ekran başındakilerin kolayca yapabilecekleri pratik, lezzetli, kolay ve sağlıklı yemek tarifleri stüdyoda canlı olarak anlatılacak. Bunların yanı sıra Çağla Şıkel; hayatınızı kolaylaştıracak, bütçe tasarrufu sağlayacak birbirinden sağlıklı, kaliteli ve önemli tüyolar verecek.