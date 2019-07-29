Çağla klibinde 700 kilogram gıda tüketti

Şarkıcı Çağla, yakında piyasada olacak olan ‘Bir Yere de Yaz’ adlı albümündeki Albümder şarkısına klip çekti. Hikayede pazarcı bir kızı canlandırmak için film platosuna geniş bir semt pazarı kurduran Çağla, çekimlerde de 700 kilogram gıda kullandı.

Beykoz Kundura'da gerçekleşen çekimlerde bir kamyon dolusu karpuz ve kavunun yanı sıra kasalar dolusu elma, muz, kiraz, limon, kiraz, şeftali, domates, salatalık, patates, soğan, biber, patlıcan, muz, kivi ve yeşil sebzeler kullanıldı. Şarkıcı, çekimler bittiği gibi tüm ürünleri bozulmadan ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağladı.

