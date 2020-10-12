Çağla Kubat’ın çalınan tekne motoru bulundu

Olay, 2 Ekim’de, Alaçatı Mahallesi’nde bulunan Çağla Kubat Sörf Okulu’nda meydana geldi. Gece okula gelen hırsızlar, okula ait olan güvenlik teknesinin motorunu alarak kayıplara karıştı.

Sabah okula geldiğinde teknenin üzerindeki motorun olmadığını fark eden Çağla Kubat, güvenlik kamerası kayıtlarını izleyerek hırsızlığı gördü. Şikayet üzerine jandarma ekipleri, piyasa değeri 70 bin lira olan motoru bulmak, hırsızları ise yakalamak için harekete geçti.

Okuldaki kayıtları tarayan ekipler, hırsızların geldiği aracın geçtiği noktalardaki MOBESE kayıtlarını da inceleme altına aldı. Plakası belirlenen aracın Balçova’daki bir akar yakıt istasyonundan yakıt almasının ardından hırsızlarım kimlikleri tespit edilirken, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hırsızlardan 1′ i tutuklandı, 4’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tekne motoru ise Kubat’a teslim edildi.

MOTOR BULUNDU, ANTRENMANLAR BAŞLADI

Motorun bulunmasıyla antrenmanların kaldığı yerden devam ettiğini belirten Çağla Kubat, şunları söyledi:

* Bir sabah geldiğimizde güvenlik amacıyla kullandığımız ve aynı zamanda antrenmanı yönettiğimiz kurtarma botumuzun üzerindeki motorun çalındığını gördük. Çok üzüldük ve güvenlik botu olmadığı için antrenmanlarımızı iptal etmek zorunda kaldık.

* Corona virüsü sebebiyle yarışlar ve organizasyonlar durdurulmuştu. Ancak kasım ayında bazı yarışların yeniden başlayacak olması sebebiyle hem sporcularımız hem de biz çok motiveydik. O sırada böyle bir şey yaşamak bizi ayrıca üzdü.

* Çevremizdeki insanların çoğunluğu ‘o motor gitti, bulunmaz’ tarzında konuşmalar yapıyordu. Ancak 1 hafta sonra motorumuz bulundu.

* Hafta sonu mutlu bir şekilde antrenmanlarımıza devam ettik. Tüm ailemiz çok mutlu oldu. (DHA)