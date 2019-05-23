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Çağla Şıkel: Alişan artık sahip çık bana
Çağla Şıkel: Alişan artık sahip çık bana
Kimi zaman özel bir defilede podyumda yürürken gördüğümüz Çağla Şıkel, kimi zaman da açtığı Youtube kanalı üzerinden esprili ve bilgilendirici videolarını takipçilerine ulaştırıyor.
Magazin 23 Mayıs 2019 - 14:28

Yoğun temposundan kalan vakitlerini çocuklarına ayıran Çağla Şıkel, tüm bu koşturması içerisinde sosyal medya hesabını da ihmal etmiyor. Gün içerisinde çok sayıda paylaşım yaparak takipçilerine ulaşan Çağla Şıkel, gündemi yakalamakta geç kalmadı ve telefonuna yüklediği uygulama üzerinden görüntüsünü erkeğe çevirdi. Bu haliyle bir hikaye çekerek instagram hesabından paylaşan Şıkel, eski program partneri ve yakın dostu Alişan’a seslendi ve “Artık sahip çık bana” dedi. İşte Çağla’nın çektiği o esprili video…

 

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Son güncelleme: 14:29 - 23.05.2019
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