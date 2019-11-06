Çağla Şıkel, apar topar hastaneye kaldırıldı

Manken ve sunucu Çağla Şıkel'in vücudunu kaplayan bir enfeksiyon sebebiyle yaklaşık olarak bir haftadır Nişantaşı'nda bulunan özel bir hastanede tedavi gördüğü bilgisine ulaşıldı.

FOX TV’de yayınlanan ‘Çağla ile Yeni Bir Gün’ sunucusu Çağla Şıkel’in, tüm vücudunu kaplayan bir enfeksiyon sebebiyle günlerdir hastanede yattığı ortaya çıktı. Şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye gittiği öğrenilen Çağla Şıkel’in hastalığını çocuklarından bile gizlediği öğrenildi.

BİR HAFTADIR RAPORLU!

Çağla Şıkel’in bir hafta rapor aldığı ortaya çıktı. Canlı yayına çıkamayan ünlü sunucunun sağlık sorunları nedeniyle apar topar Nişantaşı’ndaki bir hastaneye yattığı öğrenildi. Şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye gittiği öğrenilen Şıkel’in tedavisi sürüyor.

“APAR TOPAR HASTANEYE GİTTİK”

Çağla Şıkel’in ablası Berna Şıkel kardeşinin hastalığıyla alakalı açıklama yaptı. Şıkel: “Geçen cumartesi ağır bir enfeksiyon nedeniyle apar topar hastaneye gittik. Enfeksiyon kapmış ve vücudunu kaplamıştı. Bu nedenle ağır bir antibiyotik tedavisi görüyor. Kanında mikrop oranı çok yüksek çıktığı için yatarak tedavisi devam ediyor”