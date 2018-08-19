Çağla Şıkel: Artık koyverdim resmen

Eski model Çağla Şıkel sosyal medya hesabından hem isyan etti hem de takipçilerine sordu.

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Bir yandan özel işler için podyuma çıkan Çağla Şıkel, bir yandan da işlerinden kalan vaktini çocuklarına ayırıyor. Şıkel tüm bu koşturma içerisinde sosyal medya paylaşımları yapmayı da ihmal etmiyor. Çağla Şıkel’in yaptığı son paylaşım ise dudağında çıkan uçukla ilgili oldu. Çektiği selfieyi hesabından ‘Yine uçuk hep uçuk’ notuyla paylaşan Şıkel altına da şunları yazdı:

“Güneş, stres, bağışıklık düşmesi, üzüntü, şok vs her şey uçuk çıkartma sebebim… Artık koyverdim resmen! Alıştım onunla yaşamaya da, dudakta iz bırakıyor bazıları. Bu virüs vücutta varsa var yoksa yokmuş asla da çıkmazmış. Var olanlar neler yapıyorsunuz acaba?”