Çağla Şıkel bacağını gösterdi ve ‘beni üzer’ dedi

Yıllardır fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken sunucu ve manken Çağla Şıkel, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa gelen yorumlara yanıt verdi. Bacak kası Photoshop zannedilen Şıkel bakın ne yaptı.

Geçtiğimiz gün boyundaki bir oyuncak ayıyla poz veren ve bu paylaşıma “Çağla ve yeni sevgilisi” yazarak herkesi güldüren Çağla Şıkel yine sosyal medyada gündem oldu.

Çağla Şıkel, formunu korumak için spordan vazgeçmiyor… 41 yaşındaki güzel, spor yaptığı anları sosyal medyada takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Birçok ünlü daha iyi görünmek için Photoshop’a başvuruyor. Çağla Şıkel, bu isimlerden biri olduğu iddialarına bakın ne yanıt verdi!

Bacaklarındaki kaslar için ‘Photoshop’ yorumu yapılan iki çocuk annesi manken, Instagram’da “Bacak kasımı shop zannedenler olması beni üzer” yazılı yeni bir paylaşım yaptı.