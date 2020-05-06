Çağla Şıkel baharı böyle karşıladı…

Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ve yazdığı satırlarla baharın gelişini nasıl karşıladığını takipçilerine gösterdi.

Ev karantinası günlerinde, sunuculuk yaptığı programını devam ettiren ve bu yüzden de pek çok meslektaşından farklı olarak yoğun bir tempoda koşturmaya devam eden Çağla Şıkel baharı da yine iş yerinde karşıladı.

Ünlü isimler evlerinde yaptıkları ekmeklerin fotoğraflarını paylaşırken Çağla Şıkel corona virüsü salgınına rağmen sunuculuk yapmaya devam etti. Yaptığı yayınlarla ekran karşısındaki seyirciyi bilgilendiren Şıkel hesabından yaptığı paylaşımla baharı karşıladı.

Çağla Şıkel Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına şunları yazdı: “Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum? Yoksa böyle olduğumda mı gelir bahar? Ayrıca bunun seninle ne ilgisi var? Tabiki ben böyle olduğum için bahar…”