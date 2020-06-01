Eski manken ve sunucu Çağla Şıkel, son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı TikTok paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Ev karantinası günlerinde pek çok ünlü ismin aksine sunuculuk görevine devam eden Çağla Şıkel, aynı zamanda eğlenceli videoların paylaşıldığı TikTok uygulamasında da bolca boy gösterdi. Çektiği eğlenceli videolarla ne kadar eğlenceli bir kişiliğe sahip olduğunu bir kez daha ortaya koyan Şıkel, hesabından paylaştığı son video ile ne kadar fit bir vücuda sahip olduğunu da gözler önüne serdi.

Şıkel’in hesabından paylaştığı videosu çok sayıda yorum alırken bir o kadar da beğenildi ve “Çağla Şıkel bu işi sevdi” şeklinde yorumların yapılmasına neden oldu.