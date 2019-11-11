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Çağla Şıkel, doktor izniyle çıktığı canlı yayında ağladı!
Geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle bir hafta hastanede kalan Çağla Şıkel, doktor izniyle çıktığı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.
Magazin 11 Kasım 2019 - 13:21

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, geçtiğimiz hafta vücudundaki enfeksiyondan dolayı hastaneye kaldırıldı. Bir hafta hastanede yatan Şıkel, bugün doktorundan izin alarak 2 saat canlı yayına çıktı ve kendisine bakan ailesine teşekkür etti.

“TEDAVİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR”

Günler sonra FOX TV’de yayınlanan “Çağla ile Yeni Bir Gün” programına çıkan Çağla Şıkel, “Yayın için doktorumdan 2 saatlik izin aldım ve geldim, tedavi süreci devam ediyor” diyerek annesi ve kardeşine teşekkür etti. Canlı yayında duygusal anlar yaşayan Şıkel, gözyaşlarına hakim olamadı. Bir hafta hastanede yattıktan sonra taburcu olan Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşarak “Biraz yüzü gülüyor gibi… Bıkmadan usanmadan hissettirdiğiniz sevginize, güzel dileklerinize, dualarınıza teşekkür ederim. Hem de çok” demişti.

Son güncelleme: 13:29 - 11.11.2019
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