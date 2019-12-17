Çağla Şıkel eski eşi Emre Altuğ’u yalnız bırakmadı

Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, sanat hayatının 20. yılını özel bir konserle kutladı.Kerki Solfej'in düzenlediği konserde, ünlü şarkıcıya Özgür Sevinç'in şefliğini üstlendiği Sinema Senfoni Orkestrası eşlik etti. Altuğ'u bu özel gecesinde yalnız bırakmayan Çağla Şıkel çocuklarıyla birlikte bu özel anı görüntüledi.

İlk albümü “İbret – i Alem”i piyasaya çıkarmasının ardından müzik kariyerinde 20 yılı geride bırakan Türk pop müziğinin sevilen isimlerden Emre Altuğ’un, konserine aralarında Haldun Dormen, Göksel Kortay ve Hülya Koçyiğit’in bulunduğu sanat dünyasında birçok isim katıldı. Konserin ilk bölümünde sevilen şarkılarından oluşan geniş bir repertuvarı seslendiren ünlü sanatçı, “Feryat”, “Yani”, “Su Gibisin”, “Kapış Kapış”ın yanı sıra “Düşen Bir Yaprak Görürsen” ve “Aşkım Bahardı” eserlerini söyledi.

ESKİ EŞTEN DESTEK

Eski kocasının müzikteki 20. yılını kutladığı bu özel gecede onu yalnız bırakmayan Çağla Şıkel, çocukları Uzay ve Kuzey ile bu anı ölümsüzleştirirken Instagram hesabından da çocuklarının yaşadığı heyecanı ve mutluluğu paylaştı.