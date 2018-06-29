Çağla Şıkel geleneği bozmadı…

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, annesi Asuman Şıkel ve eski eşi Emre Altuğ’dan olan çocukları Uzay ve Kuzey’le birlikte önceki gün Türkbükü sahilinde görüntülendi.

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Çağla Şıkel ailesiyle birlikte yaz sezonunda bir klasik haline gelen geçici dövme alışkanlıklarını tekrarladı. Her yıl tatile geldikleri Türkbükü'nde çocuklarına geçici dövme yaptıran Çağla Şıkel, bu sene de geleneği bozmadı.

Uzay ve Kuzey'e katalogdan dövme beğenen Çağla Şıkel, neşeli tavırları ile ilgi odağı oldu. Hayranları ile bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmeyen Şıkel, dövmelerin tamamlanmasının ardından çocukları ile birlikte tatillerini geçirdikleri otelin yolunu tuttu.