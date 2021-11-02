Çağla Şıkel ile eski eşi Emre Altuğ bir arada
Manken ve sunucu Çağla Şıkel'in, şarkıcı Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kuzey, 12 yaşına bastı. Oğullarının doğum gününde bir araya gelen eski eşler, birlikte objektif karşısına geçti.
7 yıllık evliliklerini 2015’te noktalayan Çağla Şıkel ve Emre Altuğ’un oğulları Kuzey, 12 yaşına bastı.
Ayrıldıktan sonra dostluklarını sürdüren eski çift, oğullarının doğum gününde yeniden bir araya geldi.
Şıkel ve Altuğ, çocuklarına akustik davul hediye etti.
Emre Altuğ, istediği davula kavuşan oğlunun mutluluğunu Instagram hesabından yayınladığı fotoğraf ve videolarla paylaştı:
“Uzun zamandır istediği akustik davula bugün ulaştırdık Kuzey'imizi. İyi ki doğdun, güle güle çal oğlum, keyifle.”