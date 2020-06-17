Çağla Şıkel, karar değiştirdi
Ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel, bir süre önce yıllardır oturduğu Balmumcu'daki villasını satılığa çıkarmıştı. Şıkel, oğulları Kuzey'le Uzay'ı büyüttüğü, 9 odalı, geniş bir bahçesi bulunan 800 metrekarelik villa için 11 milyon lira istiyordu.
Corona virüsü nedeniyle çocuklarının ortak kullanılan havuzlara girmesini istemeyen Şıkel, havuzlu bir villaya geçecekti. Ünlü manken karar değiştirdi.
Kuzey ve Uzay büyüdükleri evde kalmak istediklerini söyleyince, Şıkel hemen emlakçıyı arayıp son kararını bildirdi ve ilanı kaldırttı.