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Çağla Şıkel, karar değiştirdi
Çağla Şıkel, karar değiştirdi
Eski model Çağla Şıkel, karantina sürecinde dikkat çekici bir karar almış ve Balmumcu'daki villasını satılığa çıkarmıştı.
Magazin 17 Haziran 2020 - 09:50

Ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel, bir süre önce yıllardır oturduğu Balmumcu'daki villasını satılığa çıkarmıştı. Şıkel, oğulları Kuzey'le Uzay'ı büyüttüğü, 9 odalı, geniş bir bahçesi bulunan 800 metrekarelik villa için 11 milyon lira istiyordu.

Corona virüsü nedeniyle çocuklarının ortak kullanılan havuzlara girmesini istemeyen Şıkel, havuzlu bir villaya geçecekti. Ünlü manken karar değiştirdi.

Kuzey ve Uzay büyüdükleri evde kalmak istediklerini söyleyince, Şıkel hemen emlakçıyı arayıp son kararını bildirdi ve ilanı kaldırttı.

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