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Çağla Şıkel, şarkıcı Arto hakkında mahkeme kararı aldırdı
Çağla Şıkel, şarkıcı Arto hakkında mahkeme kararı aldırdı
Manken Çağla Şıkel, kendisi hakkında hakaret içerikli yorumlarda bulunan şarkıcı Arto hakkında mahkeme kararı aldırdı. Şıkel kararı, 'Kadına her türlü şiddete hayır' notuyla paylaştı.
Magazin 21 Kasım 2019 - 14:22

Şıkel, Youtube kanalında mini etek üzerine bir öneri videosu yayınlamış ve sonrasında bununla ilgili çok sayıda yorum almıştı. Bu yorumlardan biri de şarkıcı Arto tarafından yapıldı. Ancak gerçek adı Harutyan Dalga olan şarkıcı bu yorumda dozu fazla kaçırarak hakaret sınırlarına varınca Şıkel, bu hakarete tepkisiz kalmadı.

Mahkemeye başvuran ünlü manken Arto hakkında kendisi ile ilgili konuşmama, yanına yaklaşmama ve rahatsız etmeme kararı aldırdı. Mahkeme tarafından bu kararın 3 ay süreyle uygulanması hükmü verildi.

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Son güncelleme: 14:26 - 21.11.2019