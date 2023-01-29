Çağla Şıkel ve Nail Gönenli ilk kez birlikte görüntülendi

Manken ve sunucu Çağla Şıkel ile sevgilisi olduğu iddia edilen Avukat Nail Gönenli ilk kez birlikte görüntülendi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çağla Şıkel, 2008 yılında şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile nikâh masasına oturmuş, Kuzey ve Uzay adını verdikleri iki oğulları olmuştu. Çift, 2015 yılında yollarını ayırmıştı.

Boşanmanın ardından adı sık sık aşk dedikodularına karışan ancak her fırsatta bunları yalanlayan Çağla Şıkel’in bir süredir Avukat Nail Gönenli ile beraber olduğu konuşuluyordu.

Ve Şıkel ile Gönenli önceki akşam yemekteydi. Muhabirleri fark edince arka kapıdan çıkmak isteyen çift mekanın tek girişi olduğu için ön kapıdan çıkmak zorunda kaldı.

Soruları yanıtlamayan ikili, başka bir mekana geçip eğlenmeye devam etti.

“ÖYLE BİR BIRAKIRIM Kİ İNANAMAZSIN”

Ünlü manken, daha önce konuk olduğu bir programda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunmuştu.

Şıkel, “Aldatıldığın yerde durur musun?” sorusuna “Aldatıldığımı görsem ben burada dakikasında durmam giderim’ değil, o kişiyi orada bırakmayı tercih ederim! Ben aldatılmışım gibi hissedersem aldatılırım! Bu bakış açısına sahip olmam kolay olmadı. Bu senin kendini eksik hissetmen, kötü hissetmen, çirkin veya yetersiz hissetmen için bir sebep olacak kadar değerli olmamalı. Öyle bir bırakırım ki inanamazsın” yanıtını vermişti.

İlginizi Çekebilir Çağla Şıkel ile İzzet Antebi'nin mesajları ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir Çağla Şıkel, babasının öldüğü günü anlattı: Gittiğimde yerde yatıyordu