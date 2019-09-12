Çağla Şıkel, vergide usulsüzlük davasından beraat etti

Vergide usulsüzlük yaptığı iddiasıyla 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan manken Çağla Şıkel, delil yetersizliğinden beraat etti.

Vergi müfettişlerinin ‘bağımsız manken ve modellerin faaliyeti’ kapsamında yaptıkları denetimlerde Çağla Şıkel adına 2013’te satışa dayanmayan sahte faturalar düzenlendiği tespit edildi. Ünlü manken hakkında vergide usulsüzlük yaptığı suçlamasıyla 5 yıla kadar dava açılarak yüklü miktarda vergi cezası gelmişti.

MUHASEBECİSİNİ SUÇLADI

Suçlamayı kabul etmeyen Çağla Şıkel, olaydan vergi cezası gelince haberdar olduğunu belirterek, söz konusu eylemin bilgisi dışında olduğunu ve eski muhasebecisi Erdal D. tarafından yapıldığını ifade etti. Erdal D’ye 370 bin lira para gönderdiğini belirten ünlü manken, muhasebecisi tarafından mağdur edildiğini söyledi.

BİLİRKİŞİ: ŞİKEL SAHTE BELGELERİ BİLEREK KULLANMADI

Mahkemenin dosyayı gönderdiği bilirkişi tarafından Şıkel'in sahte olduğu iddia edilen belgeleri bilerek kullandığı yönünde somut bir tespitin olmadığını rapor etti.

YETERLİ DELİL ELDE EDİLEMEDİ

İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada hakim, Şıkel'in cezalandırılmasına yeterli her türlü şüpheden uzak, kesin, inandırıcı delil elde edilemediği ve yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.