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Çağla Şıkel yılbaşı planını açıkladı
Çağla Şıkel yılbaşı planını açıkladı
Manken ve sunucu Çağla Şıkel, 2019'a ailece Kapadokya'da gireceklerini belirtti. Şıkel, eski eşi Emre Altuğ'un da bu kısa tatilde yer alacağını açıkladı. 
Magazin 13 Aralık 2018 - 12:10

Önceki gün bir AVM’de objektiflere takılan Çağla Şıkel, 2018’in kendisi için iyi bir yıl olduğunu belirtti. Habertürk’ün haberien göre, yeni yıla Kapadokya’da gireceğini açıklayan Şıkel, “Bu yılbaşında farklı bir program yaptık. 2019 yılına annem, ablam ve çocuklarla birlikte 3-4 günlüğüne Kapadokya gezisi planladık. Tabii ki babamızda bizimle olacak. Bakalım heyecanla bekliyoruz çünkü hepimiz yorulduk. Bize çok iyi gelecek” dedi.

Kozmetik ürünlerinin hayatının bir parçası olduğunu söyleyen Şıkel, ne kadar yorgun olursa olsun gece yatmadan önce yüzünü muhakkak temizlediğini ve maskelemeden uyumadığını söyledi.

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