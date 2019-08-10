Çağla Şıkel’den ayran sitemi

Günübirlik Bodrum’dan geldiğini belirten Çağla Sıkel, “Annem ve çocuklar Bodrum’da. Yeni yayın dönemi çekimleri için geldim. Akşam tekrar Bodrum’a döneceğim” dedi. Her sene yaz tatilini Bodrum’da geçiren Çağla Şıkel, bu sene fiyatlardan dert yandı. Bir mekanda ayrana 40 TL ödediğini söyleyen Şıkel, fiyat artışı Arap turistlere bağladı.Normal bildiğiniz bir ayrana 40 TL verdim. ‘Neden bu kadar pahalı?’ diye sordum. Arap turistler alkol tüketmediği için soğuk içsinler diye fiyatları yükseltmişler. Ben de 40 liraya soğuk soğuk ayran içtim” diye konuştu.

“O KADAR PARA VERMEM”

Çağla Şıkel, dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez’in Antalya’da verdiği konserin 7 bin ile 300 bin TL arasında değişen bilet fiyatları hakkında konuştu. Şıkel, “Siz iki saat için 300 bin TL verir miydiniz? sorusuna “40 liraya ayran içtim sitem ettim. O karar para vermem tabii ki. Yurt dışında izledim. O kadar pahalı değildi. 1200 liraya yakındı. Buraya geldiği için birilerinin onun parasını ödemesi lazım. Onlarda maalesef biz oluyoruz.” şeklinde yanıt verdi.