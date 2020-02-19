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Çağla Şikel’den Ertuğrul Özkök’e cevap
Çağla Şikel’den Ertuğrul Özkök’e cevap
Eski model Çağla Şikel, kendisi hakkında bir yazı kaleme alan Ertuğrul Özkök'e bir hayli sinirlendi. Şikel, tepkisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi.
Magazin 19 Şubat 2020 - 09:41

Yazar Ertuğrul Özkök, manken ve sunucu Çağla Şıkel’in “affetme seminerleri”ne katılmasını köşesinde yorumlamış ve “Yaşadığım tüm kötü anılara teşekkür etmeyi öğrendim. Kimsenin hayatıma dahil olmasını istemiyorum. Şu andan itibaren herhangi bir aşk yaşamam” diyen Şikel’e “Aşka veda tamam, sekse de veda mı?” diye sormuş ve sözlerine şöyle devam etmişti: “Demek ki, son yılların en büyük kadın modası olan ‘cinsel ilişkiye ara verme’ kararı almış. Eğer öyleyse ona güzel bir kitap tavsiye ederim.”

ŞİKEL’İN YANITI SERT OLDU

Çağla Şikel'den cevap gecikmedi. Bu yazıya çok sinirlenen Şikel, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Ertuğrul bey bana bir kitap tavsiye etmişsiniz. Müsaade ederseniz ben de size bir kitap tavsiye etmek isterim naçizane. İçinde bolca nezaket, kadınlara saygı, kadınlarla nasıl konuşulacağı ve sınırları aşmama konusunda değerli bilgiler var. Kitabin adını hatırlamıyorum şimdi ama yazan benim.”

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Son güncelleme: 10:42 - 19.02.2020
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