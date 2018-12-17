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Çağla Şıkel’den örnek hareket… Çocuklarını da işin içine kattı!
Çağla Şıkel’den örnek hareket… Çocuklarını da işin içine kattı!
Magazin dünyasının örnek anneleri arasında yer alan model Çağla Şıkel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla çocukları Uzay ve Kuzey'i nasıl yetiştirdiğini gözler önüne serdi.
Magazin 17 Aralık 2018 - 09:12

Yoğun iş temposu dışında kalan tüm vaktini çocukları Uzay ve Kuzey’e ayıran ve birlikte yaptıkları aktivitelere dair paylaşımlarıyla sosyal medya hesabını renklendiren Çağla Şıkel yaptığı son paylaşımla bu defa sokak hayvanları için harekete geçtiğini gösterdi. Uzay ve Kuzey’i de işin içine kattığını yaptığı paylaşımla gözler önüne seren Şıkel, çocuklarının harçlıklarından ayırdıkları paralarla barınaktaki köpekleri sahiplendiğini açıkladı. İşte Çağla’nın o paylaşımları:

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