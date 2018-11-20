Çağla Şıkel’den sosyal medya itirafı

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Ahmet Kural’dan şiddet gördüğünü iddia eden Sıla Gençoğlu’na destek olmak için sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çağla Şıkel’in, yanlışlıkla Arda Kural yazması olay olmuştu. Gazetecilerin bu durumu hatırlatması üzerine tebessümle cevap veren ünlü manken, “O an sinirle nasıl yazmışsam artık; Ahmet Kural, Arda Kural olmuş. ‘Sosyal medya azizliği’ diyelim” ifadelerini kullandı. Şıkel, “Ayrıca o yazıyı da hemen düzeltmeme rağmen nasıl yakalandım, helal doğrusu” şeklinde konuştu.