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Çağla Şıkel’den tatil açıklaması
Çağla Şıkel’den tatil açıklaması
Manken ve sunucu Çağla Şıkel oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte önceki gün Akmerkez’de görüntülendi.
Emre ÇEVİK
Magazin 24 Haziran 2019 - 07:18

Uzay ve Kuzey konsol oyunu oynarken anneleri bir köşede oturarak dinlenmeyi tercih etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şıkel, tatil için alışveriş yaptıklarını, oy kullandıktan sonra işlerini toparlayıp Bodrum'a evi açmaya gideceklerini söyledi.

Programın sezon finaline girdiğini önümüzdeki sene kaldıkları yerden devam edeceklerini belirten Çağla Şıkel, çocukları oyunlarını bitirdikten sonra evlerinin yolunu tuttular. Kuzey'in annesine alışveriş poşetlerinde gücü yettiğince yardım etmesi dikkatlerden kaçmadı.

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