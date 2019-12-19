Çağla Şıkel’e ‘Kırbaç fantezisi’ sorusu geldi, ünlü model cevap verdi

Podyumların aranılan isimlerinden olan Çağla Şıkel, bir takipçisinin “Kırbaç fanteziniz mi var” sorusuna cevap vermeden duramadı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isim “Çağla Hanım merak ettim de, neden defileye kırbaç ile çıktınız? Acaba yoksa o kırbaç ile bazı fanteziler mi yapıyordunuz?” diye soran takipçisine esprili bir yanıt verdi.

Kısa süre önce sağlık sorunları yaşayan ve bir süre hastanede bir süre tedavi gören Çağla Şıkel takipçisine “Hayır tam olarak o sizin fanteziniz” yanıtını verdi. Şıkel’in bu yanıtına hayranları yorum ve beğeni yağdırdı.