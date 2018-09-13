Çağla Şıkel’in 8 yıla kadar hapsi isteniyor!

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Ünlü manken Çağla Şıkel hakkında 2013 yılına ait vergilerinde sahte fatura kullandığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davanın görülmesine başlandı. İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katılmayan Çağla Şıkel'i avukatları temsil etti. Duruşmada söz alan avukatlar, Şıkel'in bir televizyon programında canlı yayın sunuculuğu yaptığını, bu yüzden duruşmaya katılamayacağını belirterek mazeret dilekçesi sundu. Çağla Şıkel'in muhasebecisi tarafından dolandırıldığını belirten avukatlar, muhasebeci E.D. hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Mazereti kabul eden mahkeme, bir sonraki celsede Çağla Şıkel'in mahkemede hazır edilmesine karar verirken, Şıkel'in suç duyurusunda bulunduğu muhasebeci E.D'nin oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'u da dolandırdığı iddia edilen muhasebeci olduğu ortaya çıktı. Muhasebeci E.D. hakkında Tatlıtuğ ve Şıkel'in şikayeti ile başlayan soruşturmalar ise devam ediyor.

8 YIL 9 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca geçtiğimiz aylarda Şıkel hakkında hazırlanan iddianamede gerçek alış, satışa dayanmayan sahte fatura kullanıldığı belirtilerek, “Bahse konu bu faturaları ilgili dönemlerde gider hesaplarına kaydederek gelir vergisine esas serbest meslek kazancının hesaplanmasında dikkate aldığı, ayrıca söz konusu faturalarda yer alan KDV'leri haksız yere indirim konusu yaptığı ve bu suretle müsnet suçu işlediği anlaşılmıştır” denilmişti. İddianamede Çağla Şıkel'in bu suçu zincirleme bir şekilde işlediği belirtilerek, 3 yıl 9 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

(İHA)