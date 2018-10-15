Çağla’dan Şevval’e destek…

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Çağla Şıkel’e ilk olarak Miss Turkey 2018 seçilen Şevval Şahin’in yaptırdığı estetikler soruldu. Şahin’e destek veren Şıkel, “İnsanların fizikleriyle, yüzleriyle Allah’ın yarattığı haliyle aşağılanması çok kötü. Bir kadın kendini hangi renk saçla, hangi burunla, hangi dişle seviyorsa öyle olmalı. Ben hiçbir kadının çirkin olduğunu düşünmüyorum. Kendisini de tebrik ediyorum” sözleriyle büyük alkış aldı.

“DİLAN ÇİÇEK DENİZ’DEN ÇOK UMUTLUYDUM”

Victoria Secret seçmelerine davet edilen ancak son elemeyi geçemeyen Dilan Çiçek Deniz’le ilgili bir soruyu da cevaplayan Şıkel, “Çok umutluydum ve heyecanlıydım. Benim de çok büyük hayalimdi ama bunun için hiçbir şey yapmadım. Bence Dilan gerçekten orada yürümeyi hak ediyor. Belki önümüzdeki sene olur. Bir Türk kızı mutlaka orada yürümeli, biz de gururla alkışlamalıyız” diye konuştu.

“CENNET MAHALLESİ İZLİYORUM”

Bu sezon kendi televizyon programını yaparak ekran kariyerinde çok önemli bir adım atan Çağla Şıkel, dizi yapmayı düşünmediğini söyledi. Güzel model, “Televizyon programım, YouTube kanalım ve organizasyon işlerim devam ediyor. Dizi çok zor, maalesef buna vaktim yok. Ben Sultan karakteriyle kaldım. Hala izliyorum Cennet Mahallesi’ni…” dedi.