Çağlar Çorumlu yuvaya döndü! Jet Sosyete nasıl devam edecek?

Çağlar Çorumlu yuvaya döndü! Jet Sosyete nasıl devam edecek?

Güldür Güldür Show'da, Şevket karakteri ile büyük başarı kazanan Çağlar Çorumlu'nun programın oyuncu kadrosuna yeniden dahil olmasının ardından Jet Sosyete dizisinin durumu merak konusu oldu.

2 sezon boyunca Jet Sosyete dizisinde Yaşar Yüksel karakterini canlandıran Çağlar Çorumlu’nun Güldür Güldür programına yeniden dahil olması Jet Sosyete dizisini akıllara getirdi. Çağlar Çorumlu’nun Güldür Güldür Show ekibine 2 yıl aradan sonra dönmesinin ardından, Jet Sosyete dizisindeki Yaşar Yüksel rolünü başka biri mi canlandıracak yoksa dizi yayın hayatını tamamen bitirdi mi merak ediliyor.

JET SOSYETE DEVAM EDECEK Mİ?

Mayıs ayında Jet Sosyete’nin dijital platformda devam edeceğinin açıklanmış olmasına rağmen henüz herhangi bir yayın bilgisinin paylaşılmaması ve başrol oyuncusu Çağlar Çorumlu’nun Güldür Güldür programı kadrosuna katılması Jet Sosyete sevenleri tarafından dizinin sessiz sedasız şekilde bitirildiği şeklinde yorumlandı.

Önce Star TV, ardından TV8 ekranında izleyicilerle 2 sezon buluşan Jet Sosyete’nin dijital platformda 45-60 dakikalık bölümlerle yer alacağı açıklanmasına rağmen yakın zamanda Gülse Birsel tarafından herhangi yeni bir bilgi paylaşılmadı.

GÜLSE BİRSEL, JET SOSYETE İÇİN MÜJDE VERMİŞTİ

Geçtiğimi aylarda İnstagram hesabından paylaşımda bulunan Gülse Birsel, Jet Sosyete dizisini hazırlıklarının devam ettiğini duyurduğu bir paylaşım yaparak, dizinin hayranlarına müjdeyi vermişti.