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Caitlyn Jenner bir kozmetik markası için koleksiyon tasarladı
Caitlyn Jenner bir kozmetik markası için koleksiyon tasarladı
Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Caitlyn Jenner bir kozmetik markası için koleksiyon tasarladı.
Burcu ÖZEN
Magazin 8 Ocak 2017 - 10:12

Geçtiğimiz yıllarda, cinsiyet ameliyatı olarak kadın olacağı konuşulan Kardashian’ların üvey, Kendall ve Kylie Jenner’ın öz babası Bruce Jenner, 2015’te ameliyat olarak hayaline kavuşmuştu. Kendisi için Caitlyn ismini seçen ünlü isim, Kardashian ve Jenner ailelerinin tam desteğini almıştı.

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İki yıl önce çok güzel bir kadın olan Jenner, dünyaca ünlü bir kozmetik markasıyla anlaşma imzaladı. Jenner, 5 Ocak’ta satışa çıkan koleksiyon için kameralar karşısına geçti ve marka için birbirinden çarpıcı pozlar verdi.

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Son güncelleme: 12:10 - 08.01.2017
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