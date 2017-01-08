Caitlyn Jenner bir kozmetik markası için koleksiyon tasarladı

Caitlyn Jenner bir kozmetik markası için koleksiyon tasarladı

Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Caitlyn Jenner bir kozmetik markası için koleksiyon tasarladı.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Geçtiğimiz yıllarda, cinsiyet ameliyatı olarak kadın olacağı konuşulan Kardashian’ların üvey, Kendall ve Kylie Jenner’ın öz babası Bruce Jenner, 2015’te ameliyat olarak hayaline kavuşmuştu. Kendisi için Caitlyn ismini seçen ünlü isim, Kardashian ve Jenner ailelerinin tam desteğini almıştı.

İki yıl önce çok güzel bir kadın olan Jenner, dünyaca ünlü bir kozmetik markasıyla anlaşma imzaladı. Jenner, 5 Ocak’ta satışa çıkan koleksiyon için kameralar karşısına geçti ve marka için birbirinden çarpıcı pozlar verdi.