Çakallarla Dans 2’de kimler oynuyor? Konusu ve oyuncuları…

7 Aralık 2012 tarihinde vizyona giren Murat Şeker’in kendi yazıp yönettiği Çakallarla Dans’ın devam filmi olan Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filminin başrollerinde yine Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu yer alıyor. İşte, Çakallarla Dans filminin konusu ve oyuncuları…

Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filminin yönetmen koltuğunda ilk filmde olduğu gibi Murat Şeker yer alıyor. Komedi türünde çekilen Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filmi vizyona girdiği tarihten itibaren 14 hafta boyunca vizyonda kaldı ve 929.739 seyirci tarafından izlendi. İşte Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filminin oyuncuları ve konusu…

ÇAKALLARLA DANS 2: HASTASIYIZ DEDE FİLMİ OYUNCULARI

Murat Şeker’in kendi yazıp yönettiği Çakallarla Dans’ın devam filmi niteliğinde olan yapımın başrollerinde yine Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu yer alıyor. Filmin yapımcılığı ise yine Sugarworks üstlenirken, kadroda Doğa Rutkay, Didem Balçın ve Ceyhun Yılmaz öne çıkan isimler…

ÇAKALLARLA DANS 2: HASTASIYIZ DEDE FİLMİNİN KONUSU

İlk filmde çakallık üzerine çakallık yapan kahramanlarımız başlarını dertten kurtaramamış ve nihayetinde hapse girmişlerdir. Mahallelerinden ve futboldan uzak kaldıkları hapishanede günler zor günler geçmektedir. Fakat onlara arka çıkan Tayyar abileri vardır.

Bir gün bir mucize olur ve suçlular üzerinde yapılacak tıbbi bir deney için kobay arandığı haberi gelir. İşin ucunda şartlı tahliye olduğunu duyan Kayınço Gökhan, Köfte Necmi, Muhasabeci Servet ve Del piyero Hikmet deney haplarını yutup kobay olmaya karar verirler. Dışarı çıkınca artık çakallık yapmayacaklarına dair de birbirlerine söz verirler. Zaten asıl mesele çakal olmak değil, çakallarla dans edebilmektir!