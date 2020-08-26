Çakallarla Dans 4 filmi nerede çekildi? Çakallarla Dans 4 konusu ve oyuncuları…

Çakallarla Dans 4 filmi nerede çekildi? Çakallarla Dans 4 konusu ve oyuncuları…

Son dönem Türk komedi sinemasının önemli seri filmlerinden biri olan Çakallarla Dans, dördüncü filmi ile ekranlarda olacak. Murat Şeker’in yönetmenliğini yaptığı ve birbirinden ünlü isimlerin rol aldığı Çakallarla Dans 4 filmi ile ilgili tüm bilgiler haberimizde…

Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filminin devam filmi olan Çakallarla Dans 4 bu akşam tekrardan ekranlarda olacak. Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu gibi ünlü isimlerin rol aldığı Çakallarla Dans 4 konusu ve oyuncuları…

ÇAKALLARLA DANS KONUSU

Muhasebeci Servet (İlker Ayrık), Kayınço Gökhan (Şevket Çoruh), Köfte Necmi (Timur Acar) ve Del Piero Hikmet (Murat Akkoyunlu)…

Kahramanlarımız hayat tarafından fakirlikle terbiye edilirken, maddi imkansızlıklardan dolayı aynı evde yaşamaya başlamıştır.

Günün birinde Berber Hüseyin abi, elinde bir ”Harita” ile çıkagelir. Almanya ‘daki dayıoğlu ölmüş, vasiyet olarak da bu haritayı bırakmıştır. Bunun bir gömü haritası olduğuna kanaat getiren kahramanlarımız, yakaladıkları bu umut ışığının peşinden Edirne’ye doğru yola çıkarlar.

Gerçekten gömü var mıdır?

Fakirlikten kurtulup zengin olacaklar mıdır?

Çakallık yapmadan para kazanmak mümkün müdür?

Ve olaylar gelişir…

ÇAKALLARLA DANS 4 NEREDE ÇEKİLDİ?

Senaryosunu Ali Tanrıverdi ve Murat Şeker’in yazdığı, yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği sinema filminin çekimleri İstanbul’un çeşitli semtlerinde gerçekleşti.

ÇAKALLARLA DANS 4 OYUNCULARI

Şevket Çoruh – Kayınço Gökhan

İlker Ayrık – Muhasebeci Servet

Timur Acar – Köfte Necmi

Murat Akkoyunlu – Del Piero Hikmet

Didem Balçın – Fatma

Hakan Bilgin – Hüseyin Abi

Derya Şensoy – Mihriban

Hande Katipoğlu – Tavşan Zeynep

Tim Seyfi – Üvey Oğul Şerafettin

Ceyhun Yılmaz – Adem Ağabey