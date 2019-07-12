Çakallarla Dans 4 konusu: Çakallarla Dans 4 filminin oyuncu kadrosunda kimler var?
Çakallarla Dans 4, Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filminin devam filmi olarak çekilen bir komedi filmidir. Filmin başrollerinde Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu yer alacaktır. Filmin senaristliğini Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi yapmışlardır. Ayrıca Murat Şeker filmin yönetmenliğini üstlenmiştir. Film 25 Kasım 2016 tarihinde vizyona girmiştir.
ÇAKALLARLA DANS OYUNCU KADROSU
Şevket Çoruh – Kayınço Gökhan
İlker Ayrık – Muhasebeci Servet
Timur Acar – Köfte Necmi
Murat Akkoyunlu – Del Piero Hikmet
Didem Balçın – Fatma
Hakan Bilgin – Hüseyin Abi
Derya Şensoy – Mihriban
Hande Katipoğlu – Tavşan Zeynep
Tim Seyfi – Üvey Oğul Şerafettin
Ceyhun Yılmaz – Adem Ağabey