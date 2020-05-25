Yakın dönemde Türk sinemasının en sevilen komedi filmi serilerinden biri olmayı başaran Çakallarla Dans filminin ilk filmi bu akşam bir kez daha izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki Çakallarla Dans oyuncuları kimler, konusu ne?

İstanbul'un farklı semtlerinde çekilen Çakallarla Dans filmi konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Yönetmenliğini Murat Şeker'in yaptığı Çakallarla Dans filminde Şevket Çoruh ve İlker Ayrık gibi ünlü isimler yer alıyor. İşte film hakkında merak edilenler…

ÇAKALLARLA DANS KONUSU

Büyük bir şirketin muhasebecisi olan Servet, paraya olan hırsından dolayı gözü dönmüş karısının gazına gelerek, şirketin internet hesapları üzerinden azımsanmayacak miktarda bir parayı patronundan çalmak amacıyla plan yapar. Bu planın bir parçası da en yakın arkadaşı olan Gökhan’dır; Servet parayı Gökhan’ın hesabına aktarıp herhangi bir olumsuz durumda suçu onun üzerine yıkmayı hesaplar. Diğer iki arkadaşı da bu hain planın figuranı olacaklardır. Ama unuttuğu iki şey vardır; birincisi, en az kendisi kadar kurnaz ve saf olan kankaları, ikincisi ise; çakallık yapmaya çalışırken zaten çakalların alengirli oyunlarının tam ortasına düşecek olmalarıdır. Dört kafadar başlattıkları bu işi beklenildiği gibi ellerine yüzlerine bulaştırır ve başlarına gelmedik bela kalmaz. Kısa yoldan para kazanmak uğruna bindikleri geminin dümeni onları, akıllarına bile gelmeyecek çılgın ve eğlenceli bir maceraya sürükleyecektir.

OYUNCU KADROSU

Şevket Çoruh (Kayınço Gökhan)

İlker Ayrık (Muhasebeci Servet)

Timur Acar (Köfte Necmi)

Murat Akkoyunlu (Del Piyero Hikmet)

Tuba Ünsal (Sinem)

Kemal Uçar (Yücel)

Erdal Tosun (Bestami Muço)

Cengiz Küçükayvaz (Adnan)

Sümer Tilmaç (Bahattin Aga)

Didem Balçın (Fatma)