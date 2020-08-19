Çakallarla Dans Sıfır Sıkıntı oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 3 konusu ve oyuncuları…

Çakalların maceraları bu sefer Del Piero Hikmet'in öyküsüyle kaldığı yerden devam ediyor. Senaryosu ise Murat Şeker ile birlikte Ali Tanrıverdi’ye ait olan filmde yine izleyenleri kahkaha dolu anlar bekliyor.

Çakallar Dans 3 Sıfır Sıkıntı filminde denetimli serbestlik koşulu ile ekip yoluna devam ediyor. Ancak bu kez Del Piero Hikmet yüzünden başlarını belaya sokarlar. Peki Çakallar Dans 3 Sıfır Sıkıntı konusu ne, oyuncuları kimler?

ÇAKALLARLA DANS SIFIR SIKINTI OYUNCULARI

Filminin başrolleri ise ilk iki filmde olduğu gibi Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu yer alıyor.

ÇAKALLARLA DANS 3 KONUSU

Kayınço Gökhan, Del Piero Hikmet, Köfte Necmi ve Muhasebeci Servet ikinci filmde yaşadıkları deney kobaylığı tecrübesinden sonra hayatlarına “denetimli serbestlik” koşulu ile devam etmektedirler. Bu arada içinde yaşadıkları topluma ayak uydurmak için ‘grup terapisine’ giderler. Del Piero Hikmet, bir gün vapura bindiğinde hayatında belki de gördüğü en güzel kadın olan Mihriban ile karşılaşır. Hikmet hayatının kırılma anı olduğundan habersiz Mihriban’dan çok etkilenir. Üstelik Mihriban dilsizdir! “Yani kızın ağzı var, dili yoktur”. İki aşık her geçen gün kalp gözü ile anlaşır ve birbirlerine kayıtsızca aşık olur. Ömründe ilk kez bir kadının elini tuttuktan sonra Hikmet Mihriban ile evlenmeye kararlıdır. Fakat kızın annesi Cemile’nin, Hikmet’ten tek bir ricası olur: Kızının yeniden “Anne!” dediğini duymak Cemile’nin ölmeden önceki tek isteğidir. Öte yandan ameliyat için gereken para oldukça yüklü bir meblağdır ve ‘çakallıktan’ uzak durarak elde edilmesi çok da kolay değildir. Fakat bu kadar büyük bir iyilik için yapılacak çakallık, gerçekten ‘çakallıktan’ sayılır mı?