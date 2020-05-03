Çalgı Çengi filmi konusu ne? Çalgı Çengi oyuncuları kimler?

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in birlikte çıkış yaptığı ilk dikkat çeken yapımlardan olan Çalgı Çengi bir kez daha televizyonda izleyici karşısına çıkıyor. Salih ve Gürkan'ın çalgıcı olarak gittikleri düğünün ardından yaşadıkları komik olayları anlatan Çalgı Çengi filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

Salih ve Gürkan, düğün, kına gecesi gibi organizasyonlarda müzisyenlik yaparak hayatını kazanan Ankaralı iki teyzeoğludur.İkili, bir gece ikinci sınıf bir düğün salonunda sahne almak için yola çıkarlar. Bodrum katında hazırlanırlarken, yanı başlarında işlenen bir cinayet komik olaylar zincirinin de tetikleyicisi olacaktır…

ÇALGI ÇENGİ KONUSU

Televizon dizilerinden tanıdığımız Selçuk Aydemir’in yönettiği ‘Çalgı Çengi’ arkasına Cem Yılmaz’ın da desteğini alan absürd bir mafya komedisi. Ankaralı müzisyen teyzeoğulları Salih ve Gürkan, bir organizatörün kendilerine bulduğu basit ve sıradan işlerle geçimlerini sağlıyorlardır. Yine böyle bir işe çıkan Salih ve Gürkan, gittikleri düğünün kömürlüğünde trajikomik bir olayın içine dalarlar…

Kendilerine kömürlüğü uygun gören düğün sahibine kızan ikili, birazdan olacaklardan habersiz bekliyorlardır. Ta ki, iki mafya üyesi, rehin aldıkları bir banka güvenlik görevlisini sorgulamak için bu izbe mekana getirene dek. Güvenlik görevlisinin yanlışlıkla öldürülmesi ve teyzeoğullarının da buna tanık olması, ikilinin hayatını ‘kaydıracaktır’

ÇALGI ÇENGİ OYUNCULARI

iki akraba ve yakın arkadaş Salih ile Gürkan, düğünlerde sahne alan iki delikanlıdır. Ancak bir mafya düğünü ile hayatları bambaşka yere gelir. Komedi filmi Çalgı Çengi oyuncuları şöyle:Ahmet Kural, Murat Cemcir, Erdal Tosun, Tuna Orhan, Cahit Gök, Hazal Kaya, Bora Akkaş, Hüseyin Elmalıpınar, Soydan Soydaş, Şinasi Yurtsever, Aykut Köseler, Ceyhun Güneş, İlker Yakut, Serap Önder, Berfu Öngören, Arif Erkin.