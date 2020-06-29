Çalgı Çengi filmi nerede çekildi? Çalgı Çengi konusu ne, oyuncuları kim?

Çalgı Çengi filmi nerede çekildi? Çalgı Çengi konusu ne, oyuncuları kim?

Ahmet Kural ve Murat Cemcir ikilisinin birlikte rol aldığı ve yıldızının parladığı Çalgı Çengi filminin yönetmenliğini Selçuk Aydemir yapmıştır. Filmin yapımcıları arasında Cem Yılmaz da bulunmaktadır. Peki, Çalgı Çengi filmi nerede çekilmiştir? Çalgı Çengi konusu ne, oyuncuları kim?

İstanbul'da birçok sahnesi Küçükyalı semtinde çekilen Çalgı Çengi, iki kafadar düğün müzisyenin başında geçen komik olayları ele alıyor. İşte Çalgı Çengi filmi ile ilgili tüm bilgiler…

ÇALGI ÇENGİ KONUSU

Televizon dizilerinden tanıdığımız Selçuk Aydemir'in yönettiği ‘Çalgı Çengi' arkasına Cem Yılmaz'ın da desteğini alan absürd bir mafya komedisi. Ankaralı müzisyen teyzeoğulları Salih ve Gürkan, bir organizatörün kendilerine bulduğu basit ve sıradan işlerle geçimlerini sağlıyorlardır. Yine böyle bir işe çıkan Salih ve Gürkan, gittikleri düğünün kömürlüğünde trajikomik bir olayın içine dalarlar…

Kendilerine kömürlüğü uygun gören düğün sahibine kızan ikili, birazdan olacaklardan habersiz bekliyorlardır. Ta ki, iki mafya üyesi, rehin aldıkları bir banka güvenlik görevlisini sorgulamak için bu izbe mekana getirene dek. Güvenlik görevlisinin yanlışlıkla öldürülmesi ve teyzeoğullarının da buna tanık olması, ikilinin hayatını ‘kaydıracaktır'

ÇALGI ÇENGİ OYUNCULARI

AHMET KURAL KİMDİR?

Ahmet Kural, 10 Kasım 1982 tarihinde Kütahya'da doğdu. Konservatuvarda okuyan ablasının etkisiyle oyuncu olmaya karar veren Kural, lise yıllarında tiyatro çalışmalarına katıldı, Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünü bitirdi ve Bilkent Üniversitesinde master yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. (Devamı için tıklayınız…)

MURAT CEMCİR KİMDİR?

Çalgı Çengi, İşler Güçler, Düğün Dernek, Düğün Dernek 2, Kardeş Payı adlı dizi ve filmlerindeki partneri Ahmet Kural ile baş rolü paylaşmıştır.Gürcü kökenlidir.Takva ve Yeraltı gibi filmlerde yardımcı rollerde yer alan oyuncu, Selçuk Aydemir yönetmenliğindeki komedi dizileri Üsküdar’a Giderken ve Ramazan Güzeldir ile dikkat çekmiştir. Ahmet Kural ile uyumlu bir ikili oldukları Çalgı Çengi filmindeki performansı ile beğeni toplamıştır. (Devamı için tıklayınız…)

ERDAL TOSUN KİMDİR?

Oyunculuğu ile 7'den 70'e herkesi mest eden usta oyuncu geçirdiği korkunç kaza sonucu genç yaşta hayata gözlerini yumdu. Yeşilçam filmleri, diziler ve tiyatro oyunları ile izleyenlerini büyüleyen sevilen sanatçı 53 yaşında hayatını kaybetti. (Detaylar için tıklayınız…)

Çalgı Çengi filminin diğer oyuncuları şu şekildedir;

Tuna Orhan, Cahit Gök, Hazal Kaya, Bora Akkaş, Hüseyin Elmalıpınar, Soydan Soydaş, Şinasi Yurtsever, Aykut Köseler, Ceyhun Güneş, İlker Yakut, Serap Önder, Berfu Öngören, Arif Erkin.