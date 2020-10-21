Ayrılık kararıyla ilgili yeni iddia

Önce Prens William ile Harry’nin eşleri Kate Middleton ile Meghan Markel’ın iyi geçinemedikleri, iki kardeşin de bu yüzden gerilim yaşadığı iddiaları atıldı ortaya. Fakat sonra işin aslının bu olmadığı, sorunlu olanın iki kardeş olduğu ortaya çıktı. Ardından da adım adım ayrılık geldi. Bu ayrılığın ardından da dedikodu çarkları dönmeye başladı. İki kardeşin ayrılığının nedenleri hakkında çeşit çeşit iddialar ortaya atıldı. Hatta bu konuda kitaplar bile yazıldı. İşte bunlardan birini de biyografi yazarı Robert Lacey ortaya attı. Lacey’in kaleme aldığı ve bir süre önce piyasaya çıkan Battle of Brothers (Kardeşlerin Savaşı) adlı kitap da bu ayrılığın perde arkasını aydınlatmaya çalışan iddialarla dolu zaten.

ROCK YILDIZI GİBİ

Deneyimli biyografi yazarı Lacey, kitabında da yer alan bir iddiayı kısa bir süre önce verdiği bir röportajda bir kez daha dile getirdi. Buna göre Prens Harry ile Meghan Markle, ailenin daha kıdemli üyelerini bile gölgede bırakmaya başladıkları için uzaklaştırıldılar. Harry ile Meghan Markle’ı rock yıldızına benzeten Lacey, bu şekilde de çiftin hem Kraliçe’yi hem de tahtın babası Prens Charles’tan bile daha gözde varisi Prens William ile eşi Kate Middleton’ı bile gölgede bıraktıklarını, onlardan daha fazla dikkat çektiklerini ileri sürdü. Yazara göre bu durum da ailede rahatsızlık yarattı.

BİRİ DAHA MUHAFAZAKAR

Lacey, dışarıdan bakıldığında iyi anlaşıyor gibi görünen William ile Harry arasındaki gerginliğin geçmişinin çok eskilere dayandığını da ileri sürdü. Ama Meghan Markle’ın aileye girmesine kadar durumun bu kadar gün yüzüne çıkmadığını da iddia etti. Yazara göre William, geleceğin kralı olarak çok daha muhafazakar bir yol izlerken Harry ise onun tam tersi daha rahat, eğlenceli ve geri planda bir portre çizdiğini belirtti.

BENZER SORUNLAR YAŞANDI

İngiliz Kraliyet Ailesi’nin bazen zalim olabileceğini belirten Lacey, Harry’nin daha gençlik yıllarında ailesinin kendisini iki numara bir tür kralın soytarısı olarak gördüğünü fark etmeye başladı. Lacey, ailenin geçmişinde de iki numaralarla ilgili sorunlar yaşandığını hatırlatıp Kraliçe Elizabeth’in kardeşi Margareth ve Prens Charles’ın kardeşi Andrew ile yaşanan sorunları örnek gösterdi.

‘YEDEK PARÇA’ GİBİ

Yazara göre Harry, yıllar içinde yedek parça gibi görülmekten rahatsız olmaya başladı ve bu rahatsızlık giderek büyüdü. Sonunda William ile eşi Kate’e daha önemli roller Harry ile Meghan’a da daha az dikkat çeken ve daha düşük statü verilmesine kadar uzandı.Lacey’in öne sürdüğüne göre Prens Harry, Meghan Markle ile tanıştıktan sonra ondan ilham aldı ve değişti. Eskisinden daha farklı davranmaya başladı.

Meghan Markle ile evlendikten sonra Harry’nin bu durumu yavaş yavaş değişmeye başladı. Kendisi ve eşi daha fazla göz önüne çıkmaya, daha çok dikkat çekmeye başladı. İşte bu durum da ailede bazılarını rahatsız etti.

ÇAREYİ AYRILMAKTA BULDULAR

Yazara göre Buckingham Sarayı’nda da Harry ile Meghan’a karşı bir tavır vardı. Öyle ki görevliler bile çiftin hem Kraliçe’den hem de William ile Kate’den daha fazla dikkat çekmeye başladığını fark edip buna karşı tavır aldı. Onlar bile çifti bir kenara itmeyi tercih etti. Bunun sonucunda da Harry ile Meghan çareyi aileden ve ülkeden ayrılmakta buldu.