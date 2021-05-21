Camdaki Kız’ın Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu ile Ajda Pekkan buluştu

Uzun bir süre şarkıcılık yapan Feyyaz Şerifoğlu, ‘Kırmızı Oda’ dizisine konuk oyuncu olduktan sonra ‘Camdaki Kız’da başrolü oynamak için teklif aldı. Şimdilerde ‘Camdaki Kız’ dizisinde rol alan oyuncu, yıllar önce birlikte çalıştığı Ajda Pekkan ile bir araya geldi.

“HAYATIMIN EN KIYMETLİ GECESİ”

‘Camdaki Kız’ın son bölümünü Ajda Pekkan’la birlikte izleyen Feyyaz Şerifoğlu o anlarda çekilen fotoğrafı da Instagram hesabından paylaştı. Şerifoğlu, Pekkan ile pozuna “Ve hayatımın en kıymetli gecesini yaşıyorum. Canım süper starım Ajda Pekkan ile beraber Camdaki Kız izlemek paha biçilemez. İyi ki varsınız” notunu düştü.

Ajda Pekkan da Feyyaz Şerifoğlu’nun yaptığı paylaşımı kendi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.