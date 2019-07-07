Cameron Boyce kimdir? Disney Channel yıldızı Cameron Boyce kaç yaşındaydı?

2011 de Shake It Up dizisine konuk oyuncu olarak katılan Cameron Boyce Müzük klüplerinde de rol aldı. İşte Cameron Royce hakkında merak edilenler…

CAMERON BOYCE KİMDİR?

Cameron Boyce 28 Mayıs 1999’da dünyaya geldi. Cameron Boyce’nin en iyi bilinen rolü Dısney Channeldeki “Jessie” (Luke Ross karakterini canlandırıyor.) Cameron boyce 2011 de Shake It Up dizisinde konuk oyuncu olarak da dans etmiştir. Ayrıca 2008 de çekilen ‘Aynalar’ adlı korku filminde Michael Carson adındaki evin en küçük çocuğunu canlandırmıştır.En son ”Gamers Guide Pretty Much Everything”filminde oynadı(Conor).

Farklı olarak da, Panic! At The Disco adlı rock müzik grubunun, ‘That Green Gentleman’ adlı müzik klibinde kısa bir rol almıştır.