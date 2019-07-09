20 yaşında vefat eden Disney oyuncusu Cameron Boyce'un uykusunda geçirdiği epilepsi nöbeti nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı... Bir ilginç detay ise oyuncunun Instagram hesabını öldükten sonra 7 milyon kişinin takip etmesi oldu...

Üç gün önce, 20 yaşında hayatını kaybeden Disney’in hit dizisi Jessie’de Luke karakterini canlandıran Cameron Boyce’un ölüm nedeni belli oldu. İlk başta kalp krizinden öldüğü düşünülen Boyce’un uykusunda geçirdiği epilepsi nöbetinden dolayı hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kanında alkol ya da uyuşturucu maddeye raslanmayan Boyce öldükten sonra ise Instagram’da 7 milyon kişi tarafından takibe alındı. 8 milyona yakın takipçisi olan oyuncunun şu an 14.5 milyon takipçisi var…

