Cameron Diaz 47 yaşında anne oldu

Hollywood’un sarışın güzellerinden Cameron Diaz, sosyal medya hesabından hayranlarına sürpriz bir duyuruda bulundu. 2015’te müzisyen Benji Madden ile evlenen Diaz, kız çocuklarının dünyaya geldiği açıkladı.

47 yaşındaki oyuncu ve müzisyen eşinin, geçtiğimiz cuma günü dünyaya gelen kızlarına Raddix adını verdiklerini belirtti.

ABD’li aktris, kızı Raddix’in fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmayacaklarını ve bu konuda daha fazla açıklama yapmayacaklarını belirtti.

FİKİR DEĞİŞTİRDİ

Cameron Diaz, 2014 yılında bir dergiye verdiği röportajda, anne olmak için çok da heves olmadığını söylemişti. Ünlü ismin anne olduğunu duyurması bu nedenle şaşkınlık yarattı.