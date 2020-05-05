Cameron Diaz: Corona virüsü bizi etkilemedi

Müzisyen Benji Madden ile 2015 yılında evlenen Cameron Diaz, ev yaşantısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, "Corona virüsü bizi etkilemedi. Kendi evimizde zaten karantinada gibiydik. Sadece doslarımla görüşemiyorum, hepsi bu" dedi.

2015 yılında Benji Madden ile dünyaevine giren Cameron Diaz, ABD basınına ev yaşantısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ocak ayında Raddix Madden ismini verdiği kızını kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşayan Diaz, corona virüsünün hayatlarını etkilemediğini söyledi.

Diaz, “Anne olmayı çok sevdim. Eş konusunda da çok şanslıyım. Corona virüsü bizi etkilemedi. Kendi evimizde zaten karantinada gibiydik. Sadece dostlarımla görüşemiyorum, hepsi bu” dedi.

Ünlü oyuncu geçen hafta, evliliği ve anneliği konusunda yaptığı açıklamalarda, “Hayatımın en iyi parçası. Çok minnettarım ve çok mutluyum. Şimdiye kadar yaşadığım en iyi şey” ifadelerini kullanmıştı.