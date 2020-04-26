Cameron Diaz yıllar sonra ilk kez konuştu

En son 2014 yılında yer aldığı Annie adlı filmden sonra bir daha kamera karşısına geçmeyen Cameron Diaz, evliliği ve anneliği hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Ocak ayında anne olan ünlü oyuncu Cameron Diaz, corona virüsü nedeniyle yaşanan karantinada uzun bir süre sonra sessizliğini bozdu. 47 yaşında anne olan Diaz, aile yaşantısı hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Benji Madden ile evliliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Cameron Diaz, yakın arkadaşı Gucci Westman’ın YouTube kanalına konuk oldu. Evli olmayı çok sevdiğni belirten Diaz, “Başıma gelen en iyi şey kocamı, ortaklığımızı ve dostluğumuzu bulmak” dedi.

Yemeğin aşkın dili olduğunu savunan ünlü oyuncu, “Altı yıldır evdeyim, evimin yarısı mutfağım oldu. Sevdiğim insanları beslediğimde çok mutlu oluyorum. Böylece onlar da sevgimi hissedebiliyorlar” diye konuştu.

YAŞADIĞIM EN İYİ ŞEY

Anne olmayı da çok sevdiğini belirten Diaz, “Hayatımın en iyi parçası. Çok minnettarım ve çok mutluyum. Şimdiye kadar yaşadığım en iyi şey. Hala çok heyecanlıyım ve inanamıyorum” dedi.

Eşi Benji Madden’in bebeğinin babası olmasından oldukça mutlu olan Diaz, “Benji kızımızı uyutuyor ya da yorulduğumda onunla ilgileniyor. Ben de bu sırada mutfağa gidiyorum ya da kendime vakit ayırıyorum” dedi.