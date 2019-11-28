Camila Cabello Kensington Sarayı’ndan kalem çaldığını itiraf etti

ABD'li şarkıcı Camila Cabello, dün katıldığı bir radyo programında, Kensington Sarayı'ndan kalem çaldığını itiraf etti. Kensington ise bu duruma cevap vermekte gecikmedi...

Son dönemin yıldızı parlayan şarkıcısı Camila Cabello, Teen Hero Awards töreni için gittiği Kensington Sarayı’ndan kalem çaldığını itiraf etti.

BBC Radyo’da, Greg James’in canlı yayın konuğu olan ünlü popçu, yayın sırasında o anları şöyle anlattı: “Prens William ve eşi Kate Middleton ile tanışmadan önce bir kalem çaldım. Arkadaşım beni görevlilere ispiyonlayınca kalemi annemin çantasına sakladım. Üzgünüm Kate, üzgünüm William…”

Bu itiraf üzerine, saraydan yanıt gecikmedi. BBC Radyo’nun paylaştığı videonun altına meraklı göz emojisi koyarak yorum yapan Kensington herkesin tebessüm etmesini sağladı.