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Camila Cabello Kensington Sarayı’ndan kalem çaldığını itiraf etti
Camila Cabello Kensington Sarayı’ndan kalem çaldığını itiraf etti
ABD'li şarkıcı Camila Cabello, dün katıldığı bir radyo programında, Kensington Sarayı'ndan kalem çaldığını itiraf etti. Kensington ise bu duruma cevap vermekte gecikmedi...
Magazin 28 Kasım 2019 - 11:35

Son dönemin yıldızı parlayan şarkıcısı Camila Cabello, Teen Hero Awards töreni için gittiği Kensington Sarayı’ndan kalem çaldığını itiraf etti.

Camilla Cabello

BBC Radyo’da, Greg James’in canlı yayın konuğu olan ünlü popçu, yayın sırasında o anları şöyle anlattı: “Prens William ve eşi Kate Middleton ile tanışmadan önce bir kalem çaldım. Arkadaşım beni görevlilere ispiyonlayınca kalemi annemin çantasına sakladım. Üzgünüm Kate, üzgünüm William…”
Bu itiraf üzerine, saraydan yanıt gecikmedi. BBC Radyo’nun paylaştığı videonun altına meraklı göz emojisi koyarak yorum yapan Kensington herkesin tebessüm etmesini sağladı.