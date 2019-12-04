Camila Morrone, Leonardo DiCaprio ile ilişkisini eleştirenlere cevap verdi

Camila Morrone, kendisinden 23 yaş büyük olan Leonardo DiCaprio ile birlikte olduğu için insanlar tarafından yargılanıyor. Morrone konu hakkında 'Herkes istediğiyle ilişki yaşayabilir' dedi...

Oyuncu Camila Morrone, şu sıralar Leonardo DiCaprio ile olan ilişkisi nedeniyle eleştirilere maruz kalıyor. Kendinden 23 yaş büyük olan DiCaprio ile bir süredir birlikte olan ve aynı evde yaşayan Morrone, yaş farkı nedeniyle yargılanmaktan dolayı çok mutsuz.

Mickey and the Bear adlı filmle tanınan 22 yaşındaki Camila Morrone, “Hollywood'da ve dünya tarihinde tarafların aralarında büyük yaş farkının olduğu pek çok ilişki yaşandı. Bence herkes istediği kişiyle ilişki yaşamalı” dedi.

Genç oyuncu insanların ilişkisi hakkında neden bu kadar çok konuştuğunu ve eleştirildiğini de anlamadığını belirtti.: “İnsanlar artık beni daha fazla filmde görüyor ve yavaş yavaş kendime sinemada bir kimlik ediniyorum. Sanki her zaman yaşadığınız ilişkiyle kimliklendirilmeniz gerektiği fikri beni hayal kırıklığına uğratıyor. Böyle bağlantı kurulmasını anlıyorum ama ben yoluma devam ettikçe bu konuşmaların azalacağından eminim” dedi.

Arjantin doğumlu bir Amerikalı olan Morrone kariyerine önce modellikle başladı, ardından oyunculuğa geçti. Annesi oyuncu Lucila Polak ile babası model Máximo Morrone, 2006'da boşandı. Annesi Polak, aktör Al Pacino ile uzun süreli bir ilişki yaşadı ama evlenmedi. Morrone hala Pacino'dan üvey babası olarak söz ediyor.