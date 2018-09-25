Can Bonomo kaza geçirdi! İlk açıklama geldi

Ünlü şarkıcı Can Bonomo, İstanbul'da motosikletiyle trafik kazası geçirdi. Bonomo sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kaburgasında ve köprücük kemiğinde kırıklar olduğunu belirtti. Bonomo ekim ayındaki konserlerinin ise ileri bir tarihe ertelendiğini de söyledi.

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Genç şarkıcı Can Bonomo, öğle saatlerinde motosikletiyle trafik kazası geçirdi.

SAĞLIK DURUMUNU SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

Trafikte seyir halindeyken, önündeki aracın sürücüsünün kapıyı açması sonucu motosikletiyle önce kapıya çarpan ardından da yola savrulan Bonomo, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaza geçirdiğini sosyal paylaşım platformu Instagram hesabından açıklayan Bonomo, kaburgasında ve köprücük kemiğinde kırıklar olduğunu belirtti. Bonomo, “Bugün ufak bir motorsiklet kazası geçirdim. Ciddi bir durum yok. Köprücük kemiğimde ve kaburgamda kırıklar var” dedi.

KONSERLERİ İPTAL

Ekim ayındaki konserlerinin ileri bir tarihe ertelendiğini açıklayan Bonomo, “1 ay kadar yatarım evde. Film falan izlerim. Şu taksi kapılarını kovboy gibi açmayın çok kırılıyorum valla. Önümüzdeki konserlerin birkaçına da gelemiycem. Siz de gitmeyin bence” ifadelerini kullandı.