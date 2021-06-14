Can Bonomo oğlunu paylaştı: Güçlü sincap Romulus

Can Bonomo, nisan ayında dünyaya gelen oğlu Roman’la çekilen bir karesini Instagram hesabına yükledi. Şarkıcı bu karenin altına İngilizce “Güçlü sincap Romulus” notunu düştü. Baba-oğulun bu karesi takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni aldı.

2018 yılında Can Bonomo ile evlenen Öykü Karayel, daha önce verdiği bir röportajında “Ne zaman anne olacaksınız” sorusuna, “Bu tür şeylerin doğal bir saati var. Asla aşırı evlenmek isteyen ya da evlenmem diyen biri olmadım. Can’la karşılaşınca her şey doğru gelmeye başladı” diye yanıt vermişti.