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Can Bonomo oğlunu paylaştı: Güçlü sincap Romulus

Oyuncu Öykü Karayel ile evli olan şarkıcı Can Bonomo, nisan ayında dünyaya gelen oğlu Roman'la çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Güncellenme: 12:53, 14/06/2021
Hayat HaberleriMagazin
Can Bonomo oğlunu paylaştı: Güçlü sincap Romulus

Can Bonomo, nisan ayında dünyaya gelen oğlu Roman’la çekilen bir karesini Instagram hesabına yükledi. Şarkıcı bu karenin altına İngilizce “Güçlü sincap Romulus” notunu düştü. Baba-oğulun bu karesi takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni aldı.

2018 yılında Can Bonomo ile evlenen Öykü Karayel, daha önce verdiği bir röportajında “Ne zaman anne olacaksınız” sorusuna, “Bu tür şeylerin doğal bir saati var. Asla aşırı evlenmek isteyen ya da evlenmem diyen biri olmadım. Can’la karşılaşınca her şey doğru gelmeye başladı” diye yanıt vermişti.

Öykü Karayel-Can Bonomo

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Yayınlanma Tarihi:12:44,