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Can Bonomo sahnede Özkan Uğur’u unutmadı

Gençlik Festivali Off Day Music'in üçüncü gününde sahne alan Can Bonomo, "Maalesef geçen ay babamızı kaybettik" diyerek Özkan Uğur'un şarkısını seslendirdi.

Yayınlanma: 15:01 - 20 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Can Bonomo sahnede Özkan Uğur’u unutmadı

Gençlik Festivali Off Day Music, üçüncü gününde Can Bonomo, Adamlar ve Deniz Tekin’i ağırladı.

Tekirdağ Şarköy'de düzenlenen festivalde sahne alan Can Bonomo, performansıyla 7 bin kişiye unutulmaz bir akşam yaşattı.

2 saat sahnede kalan Can Bonomo, konserde ‘Yine Karşılaşırsak’, ‘Hikayem Bitmedi’ ve ‘Tastamam’ gibi en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Bonomo, geçen ay hayatını kaybeden Özkan Uğur’u da unutmadı. “Maalesef geçen ay babamızı kaybettik” diyen Can Bonomo, Özkan Uğur’un ‘Olduramadım’ şarkısını binlerce gençle birlikte söyledi.

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Can Bonomo Tekirdağ
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