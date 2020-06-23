Can Dostlar filmi kaç yılında çekilmiştir? Can Dostlar konusu ne, oyuncuları kim?
Yönetmenliğini Tuğçe Soysop'un yaptığı ve 2019 yılında vizyona giren Can Dostlar filmi, çocuk oyuncuların muhteşem performansı ile parladığı bir film olarak dikkat çekiyor. İşte Can Dostlar filmi ile ilgili detaylar…
CAN DOSTLAR KONUSU
Sürekli telefonlarıyla oynayan çocuklar artık sokakta oynamayı unutmuş gibidirler. Mahalleye yeni gelenlerin de ısrarıyla, çocuklar bu gidişata son vermek için yeniden parkta oynamaya karar verir. Ama bir sorun vardır: Parkın bitişiğindeki evde oturan Kötü Kazım. Parka gelen herkesi korkutan Kötü Kazım’ın kimsenin bilmediği sırrı nedir? Çocuklar bir olup parkı Kazım’dan geri alabilecek midir?
CAN DOSTLAR OYUNCULARI
Selim Bayraktar
Berat Efe Parlar
Esat Polat Güler
Eda Döğer
Dora Dalgıç