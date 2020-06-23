Can Dostlar filmi kaç yılında çekilmiştir? Can Dostlar konusu ne, oyuncuları kim?

Can Dostlar filmi, bu akşam ekranlarda kendine yer bulacak. Parklarını almak için mücadele eden bir grup çocuğun hikayesinin anlatıldığı Can Dostlar filmi ile ilgili tüm bilgiler haberimizde…

Yönetmenliğini Tuğçe Soysop'un yaptığı ve 2019 yılında vizyona giren Can Dostlar filmi, çocuk oyuncuların muhteşem performansı ile parladığı bir film olarak dikkat çekiyor. İşte Can Dostlar filmi ile ilgili detaylar…

CAN DOSTLAR KONUSU

Sürekli telefonlarıyla oynayan çocuklar artık sokakta oynamayı unutmuş gibidirler. Mahalleye yeni gelenlerin de ısrarıyla, çocuklar bu gidişata son vermek için yeniden parkta oynamaya karar verir. Ama bir sorun vardır: Parkın bitişiğindeki evde oturan Kötü Kazım. Parka gelen herkesi korkutan Kötü Kazım’ın kimsenin bilmediği sırrı nedir? Çocuklar bir olup parkı Kazım’dan geri alabilecek midir?

CAN DOSTLAR OYUNCULARI

Selim Bayraktar

Berat Efe Parlar

Esat Polat Güler

Eda Döğer

Dora Dalgıç